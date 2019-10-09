Коболєв прогнозує вихід "Газпрому" на український ринок з січня 2020

Зміни в законодавство України у відповідності з європейськими нормами дозволять російському "Газпрому" продавати газ в Україні з 1 січня 2020 року. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв під час Українського газового форуму, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Коболєв, з січня 2020 року на газовому ринку України може з'явитися такий учасник, як "Газпром".

За його словами, як тільки в Україні будуть підписані договори про приєднання і будуть впроваджені європейські норми ринку газу, "Газпром" зможе прийти на ринок і "поставляти в такій кількості споживачам газ, в якій вони забажають".

При цьому Коболєв не виключив, що "Газпром" може бути конкурентоспроможним за ціною порівняно з європейськими постачальниками.

"Я не здивуюся, якщо 1 січня ми побачимо "Газпром експорт" постачальником газу для великих українських споживачів, підприємств різної сфери", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, на тристоронніх переговорах по газу в Брюсселі 19 вересня обговорювалися питання транзиту газу, а також поставок російського газу в Україну.

Нагадаємо, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Україні невигідно продовжувати існуючий транзитний газовий контракт з Росією. Натомість він пропонує підписати новий договір.