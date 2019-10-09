Коболев предупредил о последствиях провала анбандлинга

Украина должна завершить процесс отделения газотранспортной системы (анбандлинга) до начала 2020 года. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев во время Украинского газового форума, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Коболев, у Украины нет другого выхода, как завершить анбандлинг вовремя.

"Если мы не сможем завершить анбандлинга до конца года, Украина будет обвинена в том, что во всех потенциальных проблемах следующей зимы виноваты именно мы", - сказал он.

Коболев считает, что если Украина не выполнит норм Третьего энергопакета ЕС, Россия может использовать это как повод.

"Россияне 31 декабря скажут: смотрите, мы очень хотели пидписать контракт с украинской стороной, к сожалению, украинская сторона не выполнила свои обязательства, и поэтому контракта не будет", - рассказал глава "Нафтогаза".

Коболев заявил, что у Украины нет четырех месяцев. "Мы должны получить полностью сертифицированного, полностью юридически корректно оформленного оператора до конца этого года", - добавил он.

Глава правления НАК "Нафтогаза" напомнил, что процедура анбандлинга должна быть завершена тем, что компания "Магистральные газопроводы Украины" выкупит компанию "Оператор ГТС", на баланс которой передадут украинскую ГТС.

Коболев подчеркнул, что для того, чтобы украинская ГТС была передана от "Нафтогаза" компании "Магистральные газопроводы Украины", нужно принять специальный закон и решение Кабмина.

В свою очередь министр энергетики и охраны окружающей среды Украина Алексей Оржель заявил, что Россия готова подписать два газовых договора, если Украина завершит процесс анбандлинга.

"Российская сторона подтверждает, что, если с украинской стороны все будет готово, то они подпишут два необходимых договора", - сказал он.

Напомним, Кабинет министров Украины 18 сентября утвердило анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины" до конца года.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев заявил, что практическая имплементация анбандлинга будет включать принятие специального закона и ряда других практических шагов.