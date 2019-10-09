Коболєв попередив про наслідки провалу анбандлінгу

Україна повинна завершити процес відокремлення газотранспортної системи (анбандлінгу) до початку 2020 року. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв під час Українського газового форуму, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Коболєв, Україна не має іншого виходу, як завершити анбандлінг вчасно.

"Якщо ми не зможемо завершити анбандлінгу до кінця року, Україна буде звинувачена в тому, що в усіх потенційних проблемах наступної зими винні саме ми", - сказав він.

Коболєв вважає, якщо Україна не виконає норм Третього енергопакету ЄС, Росія може використати це як привід.

"Росіяни 31 грудня скажуть: дивіться, ми дуже хотіли підписати контракт з українською стороною, нажаль, українська сторона не виконала свої зобов'язання, і тому контракту не буде", - розповів голова "Нафтогазу".

Коболєв заявив, що Україна не має чотирьох місяців. "Ми повинні отримати повністю сертифікованого, повністю юридично коректно оформленого оператора до кінця цього року", - додав він.

Голова правління НАК "Нафтогазу" нагадав, що процедура анбандлінгу повинна буди завершена тим, що компанія "Магістральні газопроводи України" викупить компанію "Оператор ГТС", на баланс якої передадуть українську ГТС.

Коболєв підкреслив, що для того, аби українська ГТС була передана від "Нафтогазу" до компанії "Магістральні газопроводи України", потрібно ухвалити спеціальний закон та рішення Кабміну.

У свою чергу міністр енергетики та охорони довкілля Україна Олексій Оржель заявив, що Росія готова підписати два газові договори, якщо Україна завершить процес анбандлінгу.

"Російська сторона підтверджує, що, якщо з української сторони все буде готово, то вони підпишуть два необхідні договори", - сказав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 18 вересня затвердив анбандлінг НАК "Нафтогаз України" до кінця року.

Голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв заявив, що практична імплементація анбандлінгу включатиме прийняття спеціального закону та низки інших практичних кроків.