Коболев предложил Кабмину ликвидировать правление "Нафтогаза"

Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

Глава "Нафтогаза" ожидает ответ правительства в ближайшее время

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что направил в Кабинет министров Украины предложение, которым предлагает ликвидировать правления компании и перейти к персональной ответственности руководителей основных направлений деятельности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.ua.

По его словам, "правление предложили убрать и сделать персональную ответственность председателей направлений".

"В том числе и меня", - заявил Коболев.

Он добавил, что ожидает ответ правительства в ближайшее время. По его мнению, неготовность брать ответственность за некоторые решения все еще остается ключевой проблемой для "Нафтогаза", с которой там намерены бороться в рамках трансформации политики ценностей.

Напомним, премьр-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что у Кабинета министров Украины много претензий к руководству Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" относительно управления компанией.

В частности, Гройсман категорически не согласен с политикой НАК относительно выплаты чрезмерных премий.

В июне Гройсман заявил, что в наблюдательный совет Национальной акционерной компании "Нафтогаз" было направлено письмо от Кабмина с требованием объяснить назначение больших премий работникам предприятия.