Коболєв запропонував Кабміну ліквідувати правління "Нафтогазу"

Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Голова "Нафтогазу" очікує на відповідь уряду найближчим часом

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що надіслав до Кабінету міністрів України пропозицію, якою пропонує ліквідувати правління компанії та перейти до персональної відповідальності керівників основних напрямків діяльності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromadske.ua.

За його словами, "правління запропонували прибрати та зробити персональну відповідальність голів напрямків".

"У тому числі і мене", - заявив Коболєв.

Він додав, що очікує на відповідь уряду найближчим часом. На його думку, неготовність брати відповідальність за деякі рішення все ще залишається ключовою проблемою для "Нафтогазу", з якою там мають намір боротися в межах трансформації політики цінностей.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України має багато претензій до керівництва Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" щодо управління компанією.

Зокрема, Гройсман категорично не згоден з політикою НАК щодо виплати надмірних премій.

У червні Гройсман заявив, що до наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз" було направлено лист від Кабміну з вимогою пояснити призначення великих премій працівникам підприємства.