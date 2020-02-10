ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коболєв пропонує розділити "Укрнафту" з міноритаріями, велися переговори з Коломойським

Новини » Економіка     10.02.2020 - 08:57
Коболєв пропонує розділити "Укрнафту" з міноритаріями, велися переговори з Коломойським
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Коболєв зазначив, що раніше велися переговори з Коломойським

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв пропонує розділити "Укрнафту" з міноритаріями, це обговорювалося з українським олігархом Ігорем Коломойським. Про це Коболєв розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Голова правління "Нафтогазу" вважає, що активи між акціонерами потрібно розділити справедливо.

"Я вважаю, що питання "Укрнафти" треба закривати. Треба почистити старі проблеми і дати компанії працювати. Або цілком, або, як я вважаю, краще розділити її. Розділити на те, на що вийде розділити", - зазначив він.

На питання про те, чи ведуться переговори про поділ "Укрнафти" з Коломойським, Коболєв відповів: "на даний момент ні". Однак, він додав, що раніше обговорювалися.

"Його (Коломойського, - ред.) позиція - давайте почнемо хоча б з врегулювання цієї проблеми. Якщо ви як держава здатні на рішення, які ми погоджуємо і обговорюємо, то тоді про це, напевно, є сенс говорити", - зазначив він.

Нагадаємо, 15 серпня НАК "Нафтогаз України" відмовився від ідеї поділу активів "Укрнафти" з міноритарними акціонерами, групою "Приват".

Зазначимо, держава в особі НАК "Нафтогаз України" володіє 50%+1 акцій "Укрнафти". Більше 40% акцій належать акціонерам групи "Приват" Ігоря Коломойського.

Російські компанії можуть постачати газ в Україну, - Коболєв У "Нафтогазі" прогнозують істотне падіння ціни на газ
Новини України Андрій КоболєвІгор КоломойскийУкрнафтаНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся