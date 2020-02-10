Коболєв пропонує розділити "Укрнафту" з міноритаріями, велися переговори з Коломойським

Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Коболєв зазначив, що раніше велися переговори з Коломойським

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв пропонує розділити "Укрнафту" з міноритаріями, це обговорювалося з українським олігархом Ігорем Коломойським. Про це Коболєв розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Голова правління "Нафтогазу" вважає, що активи між акціонерами потрібно розділити справедливо.

"Я вважаю, що питання "Укрнафти" треба закривати. Треба почистити старі проблеми і дати компанії працювати. Або цілком, або, як я вважаю, краще розділити її. Розділити на те, на що вийде розділити", - зазначив він.

На питання про те, чи ведуться переговори про поділ "Укрнафти" з Коломойським, Коболєв відповів: "на даний момент ні". Однак, він додав, що раніше обговорювалися.

"Його (Коломойського, - ред.) позиція - давайте почнемо хоча б з врегулювання цієї проблеми. Якщо ви як держава здатні на рішення, які ми погоджуємо і обговорюємо, то тоді про це, напевно, є сенс говорити", - зазначив він.

Нагадаємо, 15 серпня НАК "Нафтогаз України" відмовився від ідеї поділу активів "Укрнафти" з міноритарними акціонерами, групою "Приват".

Зазначимо, держава в особі НАК "Нафтогаз України" володіє 50%+1 акцій "Укрнафти". Більше 40% акцій належать акціонерам групи "Приват" Ігоря Коломойського.