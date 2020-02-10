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Коболев предлагает приватизировать "Нафтогаз" и закрыть вопросы премий

Новости » Политика     10.02.2020 - 11:42
Коболев предлагает приватизировать "Нафтогаз" и закрыть вопросы премий
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Коболев считает, что НАК может выйти на IPO через три года

Вопрос высоких премий сотрудникам Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" можно решить путем приватизации компании. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава правления НАК Андрей Коболев.

По его словам, из ситуации, когда общественность выступает против высоких премий, есть выход.

"Мы его предложили. После анбандлинга ничего не мешает "Нафтогаз" приватизировать, он стоит массу денег… И закончится дискуссия о зарплатах в "Нафтогазе". Компания приносит очень много денег в бюджет. Это факт, больше других. Все говорят: "Она приносит деньги, но нам не нравится, что менеджмент получает рыночную зарплату, потому что компания государственная". Никто же не обсуждает зарплаты в ДТЭК", - отметил Коболев.

Он также уточнил, что давно предлагает выпустить на биржу как минимум миноритарный пакет.

"Если результат понравится, продать и все остальное. "Нафтогаз" можно подготовить к IPO за три года. Все монопольные функции из компании вышли. Рисков для энергетической безопасности страны при нормальном регулировании мы уже не видим. Сделайте шаг, и закройте дискуссии", - добавил глава "Нафтогаза".

Напомним, в середине января президент Владимир Зеленский просил урегулировать ситуацию с премиями в "Нафтогазе". Речь идет о выплатах процента от перечисленных "Газпромом" средств по решению Стокгольмского арбитража.

До этого исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что руководство получит премию в размере 1% от 2,9 млрд долларов.

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