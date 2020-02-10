ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коболєв пропонує приватизувати "Нафтогаз" і закрити питання премій

Новини » Політика     10.02.2020 - 11:42
Коболєв пропонує приватизувати "Нафтогаз" і закрити питання премій
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Коболєв вважає, що НАК може вийти на IPO через три роки

Питання високих премій співробітникам Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" можна вирішити шляхом приватизації компанії. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава правління НАК Андрій Коболєв.

За його словами, з ситуації, коли громадськість виступає проти високих премій, є вихід.

"Ми його запропонували. Після анбандлінгу нічого не заважає "Нафтогаз" приватизувати, він стоїть масу грошей... І закінчиться дискусія про зарплати в "Нафтогазі". Компанія приносить дуже багато грошей в бюджет. Це факт, більше інших. Всі кажуть: "Вона приносить гроші, але нам не подобається, що менеджмент отримує ринкову зарплату, тому що компанія державна". Ніхто ж не обговорює зарплати в ДТЕК", - зазначив Коболєв.

Він також уточнив, що давно пропонує випустити на біржу як мінімум міноритарний пакет.

"Якщо результат сподобається, продати й все інше. "Нафтогаз" можна підготувати до IPO за три роки. Всі монопольні функції з компанії вийшли. Ризиків для енергетичної безпеки країни при нормальному регулюванні ми вже не бачимо. Зробіть крок, і закрийте дискусії", - додав глава "Нафтогазу".

Нагадаємо, в середині січня президент Володимир Зеленський просив врегулювати ситуацію з преміями в "Нафтогазі". Мова йде про виплати відсотка від перерахованих "Газпромом" коштів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

До цього виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що керівництво отримає премію в розмірі 1% від 2,9 млрд доларів.

У Раді з'явився текст закону про часткову приватизацію "Нафтогазу", "Укрпошти" і УЗ Вітренко назвав суму позову "Нафтогазу" до Росії щодо активів в окупованому Криму
Новини України Андрій КоболєвпремияНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся