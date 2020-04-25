Коболев озвучил планы по использованию избытка газа в хранилищах

НАК "Нафтогаз Украины" планирует использовать запасы газа, которые остались после отопительного сезона в подземных газовых хранилищах (ПХГ), в следующем сезоне. Об этом глава правления НАК Андрей Коболев сказал в интервью телеканала "Украина 24".

Как отметил Коболев, сейчас в хранилищах рекордно высокие объемы, которые на 4 млрд кубометров больше, чем в прошлом году.

По его словам, сейчас "Нафтогаз" импортирует газ, его импортируют в основном частные трейдеры.

"Я думаю, следующей зимой мы используем тот избыточный газ, который был закачан прошлой осенью в процессе подготовки к переговорному процессу с "Газпромом". Мы готовились к потенциальному газовому кризису и создали дополнительный запас газа. У нас в начале сезона было более 21 млрд куб газа", - добавил он.

Напомним, по состоянию на 7 апреля 2020 года в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) украины хранилось более 15,8 млрд куб. м газа - почти на 45% больше, чем год назад. Запасы газа в ПХГ Украины на конец отопительного сезона 2019-2020 гг. - самый высокий показатель за последние 30 лет.

Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе могут быть полностью заполнены уже до конца третьего квартала 2020 года. Как отметил Макогон, украинские подземные хранилища газа могут дополнительно принять еще 10 млрд кубометров.