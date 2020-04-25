Коболєв озвучив плани з використання надлишку газу у сховищах

НАК "Нафтогаз України" планує використати запаси газу, які залишилися після опалювального сезону у підземних газових сховищах (ПСГ), у наступному сезоні. Про це голова правління НАК Андрій Коболєв сказав в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

Як зазначив Коболєв, зараз у сховищах рекордно високі обсяги, які на 4 млрд кубометрів більші, ніж у минулому році.

За його словами, зараз "Нафтогаз" не імпортує газ, його імпортують в основному приватні трейдери.

"Я думаю, наступної зими ми використаємо той надлишковий газ, який було закачано попередньої осені в процесі підготовки до переговорного процесу з "Газпромом". Ми готувались до потенційної газової кризи і тому створили додатковий запас газу. У нас на початку сезону було більше 21 млрд куб газу", - додав він.

Нагадаємо, станом на 7 квітня 2020 року в українських підземних сховищах газу (ПСГ) зберігалось понад 15,8 млрд куб. м газу - майже на 45% більше, ніж рік тому. Запаси газу в ПСГ України на кінець опалювального сезону 2019-2020 рр. - найвищий показник за останні 30 років.

генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що підземні сховища газу (ПСГ) у Європі можуть бути повністю заповненні вже до кінця третього кварталу 2020 року. Як зазначив Макогон, українські підземні сховища газу можуть додатково прийняти ще 10 млрд кубометрів.