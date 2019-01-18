Коболев объяснил, что мешает собственной газовой добыче Украины

Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

По его словам, этому мешает препятствование работы "Укргаздобыча"

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что собственной газовой добыче Украины мешает блокирование работы "Укргаздобыча". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Коболева во время эфира телеканала "Прямой".

Он отметил, что Украина может обеспечить себя газом собственной добычи.

"Мы действительно можем обеспечивать себя газом собственной добычи, хотя есть определенные проблемы. Главной проблемой является блокировка выдачи разрешений на работу госкомпании "Укргаздобыча"", - сообщил Коболев.

По его словам, блокирование разрешений на добычу газа происходит вопреки интересам Украины.

"Господин Каплин является активным участником этого движения. В полтавской администрации он и его коллеги активно блокируют выдачу разрешений на добычу газа в Украине. У нас есть своя пятая колонна. Это не в интересах Украины, это в интересах стран-поставщиков газа, видимо России", - добавил он.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" намерен привлекать правительство и депутатов для решения вопроса о спецразрешениях на добычу газа в Полтавской и Харьковской областях.

РБК-Украина писало, что реальная себестоимость добычи газа в Украине составляет 250 долларов за 1 тыс. кубических метров.