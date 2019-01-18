Коболєв пояснив, що заважає власному газовому видобутку України

За його словами, цьому заважає перешкоджання роботи "Укргазвидобування"
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що власному газовому видобутку України заважає блокування роботи "Укргазвидобування". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Коболєва під час ефіру телеканалу "Прямий".
Він зазначив, що Україна може забепечити себе газом власного видобутку.
"Ми дійсно можемо забезпечувати себе газом власного видобутку, хоча є певні проблеми. Головною проблемою є блокування видачі дозволів на роботу держкомпанії "Укргазвидобування"", - повідомив Коболєв.
За його словами, блокування дозволів на видобуток газу відбувається всупереч інтересів України.
"Пан Каплін є активним учасником цього руху. В полтавській адміністрації він та його колеги активно блокують видачу дозволів на видобуток газу в Україні. В нас є своя п’ята колона. Це не в інтересах України, це в інтересах країн-постачальників газу, мабуть Росії", - додав він.
Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" має намір залучати уряд і депутатів для вирішення питання про спецдозволи на видобуток газу в Полтавській і Харківській областях.
РБК-Україна писало, що реальна собівартість видобутку газу в Україні становить 250 доларів за 1 тис. кубічних метрів.