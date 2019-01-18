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Коболєв: без нового контракту "Газпром" з 2020 року може призупинити транзит газу

Новини » Енергетика    18.01.2019 - 11:24
Коболєв: без нового контракту "Газпром" з 2020 року може призупинити транзит газу
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Раніше у НАК заявляли, що намагатимуться зберегти транзит на переговорах з Росією

Голова НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв не виключив можливість того, що з 2020 року російський "Газпром" без нового контракту може призупинити транзит газу через Україну. Про це Коболєв сказав сьогодні, 18 січня, на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Так, не виключаємо можливості того,  що з 1 січня 2020 року "Газпром", не маючи нового контракту, може призупинити транзит", - повідомив Коболєв, відповідаючи на питання журналіста.

Нагадаємо, раніше Коболєв заявляв, що Україна на переговорах з Росією буде намагатися зберегти транзит своєю територією після 2019 року. 

Як писало РБК-Україна, 21 січня у Брюсселі (Бельгія) мають відбутися тристоронні газові переговори за участю України, Європейської комісії та Росії.

Раніше міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак заявляв про готовність РФ до "конструктивного діалогу" щодо газу з Україною. Разом з тим, Новак не назвав пропозиції РФ щодо обсягів транзиту газу.

Як відомо, термін дії контракту на транзит російського газу в ЄС від 2009 року закінчується 1 січня 2020 року.

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Новини України Газпромтранзит газаАндрей Коболев
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