Коболев: ничто не обходится Украине так дорого, как дешевый российский газ

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прокомментировал предложения российской стороны относительно скидки на газ и обнуления судебных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Коболев, Украине предлагают вернуться к прямым поставкам газа из России и обещают цену меньше на 25%, чем ту, за которую компания покупает сейчас из Европы.

Однако, напомнил Коболев, традиционно российские поставки, даже со скидками за лояльность, выходят более дорогими, чем закупки по конкурентным ценам в Европе.

"Мы уже давно убедились, что ничто не обходится Украине так дорого, как дешевый российский газ", - написал он.

Как напомнил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", в 2013 году, когда была скидка за флот в Крыму" и газ покупали почти исключительно у "Газпрома", на транзите заработали 3 млрд долларов, а за импортированный газ заплатили России более 5 миллиардов. Отрицательная разница между доходами за транзит и расходами на покупку газа - более 2 млрд долларов.

"В 2018 году, когда мы уже перешли от "дешевого" российского газа на "дорогой" европейский и не имели никаких политических скидок, на транзите заработали 2,7 миллиарда долларов, а на закупку потратили 2,1 миллиарда. Положительная разница для нас составила 600 млн долларов", - сообщил он.

Коболев также отметил, что российская сторона предлагает "Нафтогазу" обнулить почти 3 млрд долларов по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на 12 млрд. К тому же АМКУ предлагается отказаться от штрафа на около 7 млрд долларов

"Вместе - 22 млрд долларов - "понять и простить". Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях о встречных шагах России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит обнуление взаимных претензий?" - добавил он.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин хочет обнулить судебные претензии между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины".

Как сообщало РБК-Украина, 18 октября глава "Газпрома" Алексей Миллер в очередной раз предложил Украине так называемую "скидку" на газ в случае подписания прямого контракта. Отметим, вопрос "скидки" на газ постоянно обсуждается во время поездок лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву.