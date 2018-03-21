Коболев: у нас есть большой список вопросов к "Газпрому"

"Нафтогаз" и "Газпром" могут провести встречу в 20-х числах марта в Женеве

У представителей НАК "Нафтогаз Украины" есть большой список вопросов к российскому "Газпрому" в ходе переговоров в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Об этом рассказал глава украинской компании Андрей Коболев в интервью Bloomberg TV Europe в Лондоне.

"У нас есть большой список вопросов", - сообщил Коболев, добавив, что в ходе переговоров украинская сторона надеется обсудить сами контракты. Также планируется обсудить долговые обязательства по ним и компенсацию потерь.

Глава НАК выразил надежду на то, что российский "Газпром" выполнит решение Стокгольмского арбитражного суда. По его словам, этот вопрос представители "Нафтогаза" собираются поднять на переговорах с работниками российской компании.

Напомним, как писало РБК-Украина, "Нафтогаз" и "Газпром" могут провести встречу в 20-х числах марта в Женеве.

Ранее НАК подтвердила, что согласна провести встречу с "Газпромом", в ходе которой намерена проинформировать российскую компанию о том, что не согласна расторгнуть контракты на поставку и транзит газа, а также обсудить предложение "Нафтогаза" о пересмотре транзитного тарифа.