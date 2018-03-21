Коболєв: у нас є великий список питань до "Газпрому"

"Нафтогаз" і "Газпром" можуть провести зустріч в 20-х числах березня в Женеві

У представників НАК "Нафтогаз України" є великий список питань до російського "Газпрому" в ході переговорів у рамках процедури розірвання діючих контрактів на постачання і транзит газу. Про це розповів голова української компанії Андрій Коболєв в інтерв'ю Bloomberg TV Europe в Лондоні.

"У нас є великий список питань", - повідомив Коболєв, додавши, що в ході переговорів українська сторона сподівається обговорити самі контракти. Також планується обговорити боргові зобов'язання з ним і компенсацію втрат.

Глава НАК висловив надію на те, що російський "Газпром" виконає рішення Стокгольмського арбітражного суду. За його словами, це питання представники "Нафтогазу" збираються підняти на переговорах з працівниками російської компанії.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, "Нафтогаз" і "Газпром" можуть провести зустріч в 20-х числах березня в Женеві.

Раніше НАК підтвердила, що згодна провести зустріч з "Газпромом", у ході якої має намір проінформувати російську компанію про те, що не погоджується розірвати контракти на поставку і транзит газу, а також обговорити пропозицію "Нафтогазу" про перегляд транзитного тарифу.