Встреча "Нафтогаза" и "Газпрома" может состояться в Женеве

НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" могут провести встречу в 20-х числах марта в Женеве. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правительстве.

"Встреча - в 20-х числах марта. Скорее всего, в Женеве", - сказал источник.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" подтвердила, что согласна провести встречу с "Газпромом", в ходе которой намерена проинформировать российскую компанию о том, что не согласна расторгнуть контракты на поставку и транзит газа, а также обсудить предложение "Нафтогаза" о пересмотре транзитного тарифа.

Кроме того, компания собирается обсудить с российским монополистом выполнение решений Стокгольмского арбитража.

По данным премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, российский "Газпром" должен Украине за различными судебными приговорами 8,5 млрд долларов.

28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по "транзитному" иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,5 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. НАК ранее сообщал, что за каждый день неуплаты долга начисляется пеня в размере более 0,5 млн долларов.