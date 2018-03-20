Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Встреча "Нафтогаза" и "Газпрома" может состояться в Женеве

НовостиЭнергетика    20.03.2018 - 15:11
Фото: "Нафтогаз" и "газпром" могут встретиться в Женеве (коллаж РБК-Украина)
Фото: "Нафтогаз" и "газпром" могут встретиться в Женеве (коллаж РБК-Украина)

Возможная дата встречи - после 20 марта

НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" могут провести встречу в 20-х числах марта в Женеве. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правительстве.

"Встреча - в 20-х числах марта. Скорее всего, в Женеве", - сказал источник.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" подтвердила, что согласна провести встречу с "Газпромом", в ходе которой намерена проинформировать российскую компанию о том, что не согласна расторгнуть контракты на поставку и транзит газа, а также обсудить предложение "Нафтогаза" о пересмотре транзитного тарифа.

Кроме того, компания собирается обсудить с российским монополистом выполнение решений Стокгольмского арбитража.

По данным премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, российский "Газпром" должен Украине за различными судебными приговорами 8,5 млрд долларов. 

28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по "транзитному" иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,5 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. НАК ранее сообщал, что за каждый день неуплаты долга начисляется пеня в размере более 0,5 млн долларов.

 

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
"Нафтогаз": мы сделаем все, чтобы помешать "Газпрому" оказывать давление на страны ЕС "Газпром" должен Украине уже 8,5 млрд долларов
Теги: Газпром, встреча, Нафтогаз Украины
Переход на летнее время 2018: когда переводить часы украинцам
Могут не пережить ночь: украинцев просят спасти от смерти аистов (фото)
В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка (фото)
Британцы восхитились украинкой, которая плавает голышом при минусовой температуре (фото)
On Top