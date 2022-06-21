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В Коблево возле берега сдетонировала морская мина

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Коблево, Вторник 21 июня 2022 03:46
В Коблево возле берега сдетонировала морская мина Фото: в Коблево возле берега сдетонировала морская мина (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Коблево в Николаевской области волнами к берегу принесло очередную морскую мину. На расстоянии около 50 метров она бесконтрольно взорвалась..

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

К счастью, именно из-за отсутствия людей на пляже и в прибрежных водах никто не пострадал.

"Не подвергайте себя опасности, будьте сознательными и мудрыми, не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге, соблюдайте алгоритм правильных действий, не доверяйте фейкам и сомнительным источникам информации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что западные партнеры уже в ближайшее время могут предоставить украинским саперам подводные дроны для разминирования водоемов.

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