У Коблевому біля берега здетонувала морська міна

У Коблево в Миколаївській області хвилями до берега принесло чергову морську міну. На відстані близько 50 метрів вона безконтрольно вибухнула..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

На щастя, саме через відсутність людей на пляжі і в прибережних водах ніхто не постраждав.

"Не піддавайте себе небезпеці, будьте свідомими і мудрими, не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу, дотримуйтесь алгоритму правильних дій, не довіряйте фейкам і сумнівним джерелам інформації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що західні партнери вже найближчим часом можуть надати українським саперам підводні дрони для розмінування водойм.

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