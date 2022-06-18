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Украина может получить подводные дроны для разминирования рек и озер, - Монастырский

Новина українською →
Киев, Суббота 18 июня 2022 06:46
Украина может получить подводные дроны для разминирования рек и озер, - Монастырский Дроны могут помогать разминировать водоемы (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Западные партнеры уже в ближайшее время могут предоставить украинским саперам подводные дроны для разминирования водоемов. Специальная техника позволит обезвреживать взрывоопасные предметы в условиях плохой видимости.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир всеукраинского телемарафона.

"Должен сказать, что большинство водоемов сегодня опасны. Там, где велись боевые действия, будет продолжительное разминирование. Речь идет, например, о специальных подводных дронах для разминирования. Мы обратились к нашим международным партнерам, коллегам из Евросоюза – они нам будут помогать и командами, которые будут приезжать из-за границы, и непосредственно самой техникой для такого разминирования, но она очень специфична", – отметил глава МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина готовит план Б на случай продолжения российской блокады зерновых портов. В частности, по подготовке резервных мощностей для хранения зерна.

При этом турецкая сторона уже предлагает организовать вывоз по Черному морю без разминирования портов.

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