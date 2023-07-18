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До коаліції зі створення спецтрибуналу для РФ увійшли вже майже 40 країн, - посол

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Вівторок 18 липня 2023 16:03
До коаліції зі створення спецтрибуналу для РФ увійшли вже майже 40 країн, - посол Фото: посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Єлизавета Драбкіна

До коаліції країн зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України увійшли вже майже 40 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла з особливих доручень МЗС України Антона Кориневича на брифінгу.

Він зазначив, що було створено коаліцію (core group) зі створення спецтрибуналу, яка обговорює різноманітні питання щодо організації трибуналу із забезпечення відповідальності за злочини агресії в Україні.

Кориневич повідомив, що до коаліції вже входять представники 38 держав та декількох міжнародних організацій.

При чому коаліція вже провела кілька зустрічей та має план роботи на новий семестр.

Посол додав, що коаліція буде продовжуватиме дискусії, щоб знайти рішення для створення трибуналу.

Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов також зауважив, що у вересні виповниться рік як працюватиме core group. Він також додав, що рівень дискусій уже відходить від юридичного до політичного рівня.

Спецтрибунал для РФ за злочини в Україні

На початку липня Парламентська асамблея ОБСЄ схвалила резолюцію щодо створення спецтрибуналу для притягнення Росії до відповідальності за скоєні в Україні воєнні злочини.

У червні член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що міжнародний спеціальний трибунал може запрацювати вже наступного року.

Існує три варіанти спецтрибуналу для Росії:

  • Резолюція Генасамблеї ООН про створення трибуналу і підписання міжнародного договору між ООН і Україною
  • Широкоформатний міжнародний договір.
  • Гібридний трибунал, який не влаштовує Україну, адже він буде частиною нашої судової системи з можливістю залучення в його роботу інтернаціонального компонента

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