В коалицию по созданию спецтрибунала для РФ вошли уже около 40 стран, - посол

В коалицию стран по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины вошли уже около 40 стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла по особым поручениям МИД Украины Антона Кориневича на брифинге.

Он отметил, что была создана коалиция (core group) по созданию спецтрибунала, которая обсуждает различные вопросы организации трибунала по обеспечению ответственности за преступления агрессии в Украине.

Кориневич сообщил, что в коалицию уже входят представители 38 государств и нескольких международных организаций.

Причем коалиция уже провела несколько встреч и у нее есть план работы на новый семестр.

Посол добавил, что коалиция будет продолжать дискуссии, чтобы найти решение по созданию трибунала.

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов также отметил, что в сентябре исполнится год, как будет работать core group. Он также добавил, что уровень дискуссий уже отходит от юридического до политического уровня.

Спецтрибунал для РФ за преступления в Украине

В начале июля Парламентская ассамблея ОБСЕ одобрила резолюцию по созданию спецтрибунала для привлечения России к ответственности за совершенные в Украине военные преступления.

В июне член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что международный специальный трибунал может заработать уже в следующем году.

Существует три варианта спецтрибунала для России:

Резолюция Генассамблеи ООН о создании трибунала и подписании международного договора между ООН и Украиной

Широкоформатный международный договор.

Гибридный трибунал, который не устраивает Украину, ведь он будет частью нашей судебной системы с возможностью вовлечения в его работу интернационального компонента

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