Коаліції проти Росії: як дипломатія України позбавляє Москву впливу

У 2025 році Росія активно намагалася повернути втрачені позиції на світовій арені, включно з ключовими міжнародними організаціями.

Україна системно протидіє цим зусиллям, створюючи коаліції та альянси, спрямовані на блокування агресора.

У низці випадків дипломатична робота ведеться за закритими дверима, щоб мінімізувати можливості Москви відновити втрачені позиції.

Заблоковані позиції в міжнародних органах

Завдяки злагодженій роботі української дипломатії спільно з партнерами вдалося не допустити обрання Росії до восьми керівних і робочих органів, серед яких:

Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) на 2025-2028 роки;

Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) на 2025-2028 роки;

Комітет ООН проти катувань на 2026-2029 роки;

Постійний форум з питань корінних народів на 2026-2028 роки;

Бюро Міжурядової океанографічної комісії на 2025-2027 роки;

Адміністративна та експлуатаційна ради Всесвітнього поштового союзу на 2026-2029 роки;

Комісія з наркотичних речовин на 2026-2029 роки.

Міжнародна ізоляція як інструмент тиску

Ці результати показують, що Росія не здатна відновити втрачені позиції. Українська дипломатія розглядає міжнародну ізоляцію РФ як важливий елемент тиску, що запобігає поверненню агресора до числа впливових учасників глобальних процесів.

Довгострокові цілі та стратегія

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що стратегічне завдання полягає в тому, щоб Росія залишалася ізольованою і не мала можливості відновлювати свій вплив.

Така робота є пріоритетною для української дипломатії та відповідає політиці Президента України Володимира Зеленського.