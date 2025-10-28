Коалиции против России: как дипломатия Украины лишает Москву влияния

В 2025 году Украина продолжает блокировать попытки России вернуть международное влияние. Через коалиции и дипломатическую работу Москва лишается шансов восстановить позиции в ООН и других организациях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в сети Facebook.
В 2025 году Россия активно пыталась вернуть утраченные позиции на мировой арене, включая ключевые международные организации.
Украина системно противодействует этим усилиям, создавая коалиции и альянсы, направленные на блокировку агрессора.
В ряде случаев дипломатическая работа ведется за закрытыми дверями, чтобы минимизировать возможности Москвы восстановить утраченные позиции.
Благодаря слаженной работе украинской дипломатии совместно с партнерами удалось не допустить избрания России в восемь руководящих и рабочих органов, среди которых:
Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) на 2025–2028 годы;
Советы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) на 2025–2028 годы;
Комитет ООН против пыток на 2026–2029 годы;
Постоянный форум по вопросам коренных народов на 2026–2028 годы;
Бюро Межправительственной океанографической комиссии на 2025–2027 годы;
Административный и эксплуатационный советы Всемирного почтового союза на 2026–2029 годы;
Комиссия по наркотическим веществам на 2026–2029 годы.
Эти результаты показывают, что Россия не способна восстановить утраченные позиции. Украинская дипломатия рассматривает международную изоляцию РФ как важный элемент давления, предотвращающий возвращение агрессора в число влиятельных участников глобальных процессов.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что стратегическая задача заключается в том, чтобы Россия оставалась изолированной и не имела возможности восстанавливать свое влияние.
Такая работа является приоритетной для украинской дипломатии и соответствует политике Президента Украины Владимира Зеленского.
Напоминаем, что российские войска усилили наступление на востоке Украины, сосредоточив основные действия в Донецкой области, что совпало с провалом мирных инициатив президента США Дональда Трампа.
Отметим, что Словакия официально заявила, что не будет участвовать в европейских инициативах по военной поддержке Украины, отказавшись от финансовых программ, связанных с расходами на вооружение и ведением войны.