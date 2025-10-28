Коалиции против России: как дипломатия Украины лишает Москву влияния

В 2025 году Россия активно пыталась вернуть утраченные позиции на мировой арене, включая ключевые международные организации.

Украина системно противодействует этим усилиям, создавая коалиции и альянсы, направленные на блокировку агрессора.

В ряде случаев дипломатическая работа ведется за закрытыми дверями, чтобы минимизировать возможности Москвы восстановить утраченные позиции.

Заблокированные позиции в международных органах

Благодаря слаженной работе украинской дипломатии совместно с партнерами удалось не допустить избрания России в восемь руководящих и рабочих органов, среди которых:

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) на 2025–2028 годы;

Советы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) на 2025–2028 годы;

Комитет ООН против пыток на 2026–2029 годы;

Постоянный форум по вопросам коренных народов на 2026–2028 годы;

Бюро Межправительственной океанографической комиссии на 2025–2027 годы;

Административный и эксплуатационный советы Всемирного почтового союза на 2026–2029 годы;

Комиссия по наркотическим веществам на 2026–2029 годы.

Международная изоляция как инструмент давления

Эти результаты показывают, что Россия не способна восстановить утраченные позиции. Украинская дипломатия рассматривает международную изоляцию РФ как важный элемент давления, предотвращающий возвращение агрессора в число влиятельных участников глобальных процессов.

Долгосрочные цели и стратегия

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что стратегическая задача заключается в том, чтобы Россия оставалась изолированной и не имела возможности восстанавливать свое влияние.

Такая работа является приоритетной для украинской дипломатии и соответствует политике Президента Украины Владимира Зеленского.