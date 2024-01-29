До коаліції F-16 долучилась ще одна країна, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у понеділок, 29 січня, провів розмову з прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у своєму Telegram.

"Подякував Люксембургу за лідерство у створенні ІТ-коаліції, а також за долучення до коаліції F-16. Обговорили реалізацію спільних домовленостей, досягнутих під час зустрічі між паном Фріденом та президентом Володимиром Зеленським у Давосі", - написав Шмигаль.

За його словами, під час розмови також було обговорено питання євроінтеграції України та підтримки Ukraine Facility на 50 млрд євро.

"Вдячні за підтримку в цих та інших питаннях. Отримав запевнення від колеги, що Люксембург і надалі надаватиме Україні всебічну допомогу", - підкреслив прем'єр.

F-16 для України

Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі нашій державі сучасних винищувачів F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.

Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.

22 грудня прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

У Пентагоні заявили, що Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 вже цьогоріч.

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