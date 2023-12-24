Коаліція та САУ зі штучним інтелектом. Міноборони анонсувало посилення артилерії

За словами заступника міністра оборони України генерала-лейтенанта Івана Гаврилюка, у січні 2024 року в Парижі почне роботу Коаліція артилерії з посилення української армії. Про це він заявив під час зустрічі із делегацією Сенату парламенту Франції.

Він акцентував, що для України дуже важливим є посилення вогневої міці завдяки постачанню союзниками артилерійських систем.

Зокрема, ЗСУ зацікавлені у подальшій закупівлі для своїх потреб самохідних артилерійських установок Caesar.

"САУ Caesar у бою продемонстрували високу ефективність, точність", - каже Гаврилюк.

Він анонсував, що у 2024 році заплановані випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням штучного інтелекту.

Заступник глава Міноборони пояснив, що застосування ШІ дозволить скоротити використання боєприпасів на пристрілку і ураження цілей на 30%.

При цьому Іван Гаврилюк закликав французьку сторону сприяти у збільшенні кількості боєприпасів до САУ Caesar.

САУ Caesar в Україні

САУ Caesar - це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі супротивника з відривом 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані зазвичай знаходиться артилерія, резерви, пункти управління супротивника. Їхнє знищення знижує наступальний потенціал ворога.

Нагадаємо, що між Україною та Францією підписано кілька контрактів щодо озброєння, серед них і постачання самохідних артилерійських установок Caesar.

Як ми повідомляли Париж утричі збільшив виробництво самохідних артилерійських установок Caesar. Через що Україна може отримати значно більше цих гаубиць.

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