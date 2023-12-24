UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коаліція та САУ зі штучним інтелектом. Міноборони анонсувало посилення артилерії

Фото: у 2024 році заплановані випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням ШІ (GettyImagеs)
Автор: Марія Кучерявець

У січні в Парижі розпочне роботу коаліція артилерії з посилення української армії. Також заплановані випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням штучного інтелекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони.

За словами заступника міністра оборони України генерала-лейтенанта Івана Гаврилюка, у січні 2024 року в Парижі почне роботу Коаліція артилерії з посилення української армії. Про це він заявив  під час зустрічі із делегацією Сенату парламенту Франції.

Він акцентував, що для України дуже важливим є посилення вогневої міці завдяки постачанню союзниками артилерійських систем.

Зокрема, ЗСУ зацікавлені у подальшій закупівлі для своїх потреб самохідних артилерійських установок Caesar.

"САУ Caesar у бою продемонстрували високу ефективність, точність", - каже Гаврилюк.

Він анонсував, що у 2024 році заплановані випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням штучного інтелекту.

Заступник глава Міноборони пояснив, що застосування ШІ дозволить скоротити використання боєприпасів на пристрілку і ураження цілей на 30%.

При цьому Іван Гаврилюк закликав французьку сторону сприяти у збільшенні кількості боєприпасів до САУ Caesar.

САУ Caesar в Україні

САУ Caesar - це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі супротивника з відривом 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані зазвичай знаходиться артилерія, резерви, пункти управління супротивника. Їхнє знищення знижує наступальний потенціал ворога.

Нагадаємо, що між Україною та Францією підписано кілька контрактів щодо озброєння, серед них і постачання самохідних артилерійських установок Caesar.

Як ми повідомляли Париж утричі збільшив виробництво самохідних артилерійських установок Caesar. Через що Україна може отримати значно більше цих гаубиць.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяЗбройні сили УкраїниПариж