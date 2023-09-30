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Стало відомо, скільки ще установок Caesar отримає Україна від Франції

Париж, Субота 30 вересня 2023 20:54
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Стало відомо, скільки ще установок Caesar отримає Україна від Франції Фото: Україна отримає нові установки Caesar (Сухопутні війська ЗСУ)
Автор: Данило Крамаренко

Україна підписала кілька контрактів із військовими компанії із Франції. Один із них стосується додаткових самохідних артилерійських установок Caesar

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання Ouest France.

Повідомляється, що в рамках угод холдинг KNDS поставить Україні ще шість самохідних гаубиць Caesar. Також підписано контракт на забезпечення довгострокової підтримки цих САУ шляхом надання запасних частин. Ця угода стосується і запчастин на "колісні танки" AMX-10RC.

Домовленості з французькою компанією CEFA передбачають постачання 8 автомобілів-амфібій для подолання водних перешкод. А представники компанії Delair підписали контракт із Міністерством оборони України на поставки дронів (тип не уточнюється).

У той же час компанії Thales та Turgis & Gaillard домовилися про спільну розробку дронів з українською стороною. Крім того, CEFA поставить перші 8 роботів розмінування.

Що відомо про Caesar

Це 155-мм самохідна артилерійська установка, розроблена та вироблена французькою фірмою Nexter. Поставляється в Україну з 2022 року, загалом відомо про близько 20 одиниць на озброєнні ЗСУ.

Має ефективну дальність вогню до 42 км. Може використовувати весь асортимент 155 мм снарядів НАТО, у тому числі касетні. Швидкострільність - 6 снарядів за хвилину. Система керування вогнем FAST-Hit (автоматизована) із прив'язкою до GPS.

Нагадаємо, раніше генеральний директор Nexter Group Ніколя Шамуссі пообіцяв, що Україна отримає більше настанов Caesar, але не уточнив кількість.

Також повідомлялося, що Данія передала Україні всі свої Caesar.

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