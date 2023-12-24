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Коалиция и САУ с искусственным интеллектом. Минобороны анонсировало усиление артиллерии

Фото: в 2024 году запланированы испытания управления огнем САУ Caesar с применением ИИ (GettyImagеs)
Автор: Мария Кучерявец

В январе в Париже приступит к работе коалиция артиллерии по усилению украинской армии. Также запланированы испытания по управлению огнем САУ Caesar с применением искусственного интеллекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны.

По словам заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, в январе 2024 года в Париже начнет работу Коалиция артиллерии по усилению украинской армии. Об этом он заявил во время встречи с делегацией Сената парламента Франции.

Он акцентировал, что для Украины очень важно усиление огневой мощи благодаря поставке союзниками артиллерийских систем.

В частности, ВСУ заинтересованы в дальнейшей закупке для нужд самоходных артиллерийских установок Caesar.

"САУ Caesar в бою продемонстрировали высокую эффективность, точность", - говорит Гаврилюк.

Он анонсировал, что в 2024 году запланированы испытания управления огнем САУ Caesar с применением искусственного интеллекта.

Замглавы Минобороны пояснил, что применение ИИ позволит сократить использование боеприпасов на пристрелку и поражение целей на 30%.

При этом Иван Гаврилюк призвал французскую сторону содействовать увеличению количества боеприпасов к САУ Caesar.

САУ Caesar в Украине

САУ Caesar - это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии обычно находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.

Напомним, что между Украиной и Францией подписаны несколько контрактов по вооружению, среди них и поставка самоходных артиллерийских установок Caesar.

Как мы сообщали, Париж втрое увеличил производство самоходных артиллерийских установок Caesar. Из-за чего Украина может получить гораздо больше этих гаубиц.

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