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"Коаліція рішучих" збереться найближчими тижнями в онлайн-форматі: подробиці

Вівторок 24 червня 2025 12:19
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"Коаліція рішучих" збереться найближчими тижнями в онлайн-форматі: подробиці Фото: "Коаліція рішучих" збереться найближчими тижнями в онлайн-форматі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

"Коаліція рішучих" планує зібратись найближчими тижнями в онлайн-форматі, щоб спланувати наступні кроки щодо підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Коаліція рішучих" має зібратися віртуально найближчими тижнями, щоб поінформувати учасників про наступні кроки", - йдеться у повідомленні офісу прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, яке цитує Reuters.

Що відомо про "Коаліцію рішучих"

На початку 2025 року Британія та Франція очолили зусилля з передачі військової допомоги Україні. З цією метою була створена "Коаліція рішучих", в рамках якої зібрались країни, що готові надати війська чи іншу допомогу для підтримки миру в Україні.

Як зазначав міністр оборони Британії Джон Хілі, мета такої коаліції – забезпечити для України безпечне небо, безпечне море, безпеку на суші та підтримати українських захисників.

У травні в Києві відбулась зустріч лідерів "Коаліції рішучих". До Києва прибули ключові європейські політики: новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, глава уряду Польщі Дональд Туск і президент Франції Еммануель Макрон.

Відомо, що у ході зустрічі учасники "коаліції рішучих" досягали прогресу в розробці домовленостей щодо питань безпеки в Україні.

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