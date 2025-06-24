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"Коалиция решительных" соберется в ближайшие недели в онлайн-формате: подробности

Вторник 24 июня 2025 12:19
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"Коалиция решительных" соберется в ближайшие недели в онлайн-формате: подробности Фото: "Коалиция решительных" соберется в ближайшие недели в онлайн-формате (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

"Коалиция решительных" планирует собраться в ближайшие недели в онлайн-формате, чтобы спланировать следующие шаги по поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Коалиция решительных" должна собраться виртуально в ближайшие недели, чтобы проинформировать участников о следующих шагах", - говорится в сообщении офиса премьер-министра Британии Кира Стармера, которое цитирует Reuters.

Что известно о "Коалиции решительных"

В начале 2025 года Великобритания и Франция возглавили усилия по передаче военной помощи Украине. С этой целью была создана "Коалиция решительных", в рамках которой собрались страны, готовые предоставить войска или другую помощь для поддержания мира в Украине.

Как отмечал министр обороны Великобритании Джон Хили, цель такой коалиции - обеспечить для Украины безопасное небо, безопасное море, безопасность на суше и поддержать украинских защитников.

В мае в Киеве состоялась встреча лидеров "Коалиции решительных". В Киев прибыли ключевые европейские политики: новый канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава правительства Польши Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон.

Известно, что в ходе встречи участники "коалиции решительных" достигали прогресса в разработке договоренностей по вопросам безопасности в Украине.

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