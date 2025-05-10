"Коаліція рішучих" разом з Трампом висунула РФ дедлайн для згоди на перемир'я

Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський, а також французький лідер Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єри Польща та Британії Дональд Туск і Кір Стармер після зустрічі "коаліції рішучих" у Києві поговорили телефоном з Трампом.

"Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка (12 травня, - ред.)", - заявив Сибіга.

За словами глави МЗС, якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів.