"Коалиция решительных" вместе с Трампом выдвинула РФ дедлайн для согласия на перемирие

Лидеры "коалиции решительных" после встречи в Киеве позвонили президенту США Дональду Трампу. России поставили дедлайн для согласия на прекращение огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в X (Twitter).
Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, а также французский лидер Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер после встречи "коалиции решительных" в Киеве поговорили по телефону с Трампом.
"Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника (12 мая, - ред.)", - заявил Сибига.
По словам главы МИД, если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь к мирным переговорам.
Напомним, что сегодня, 12 мая, в Киев прибыли лидеры четырех европейских стран - президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск.
В Киеве состоялась встреча "коалиции решительных", цель которой обеспечить мир в Украине после прекращения огня и окончания войны. В рамках коалиции обсуждается возможность отправки европейских войск в Украину.
Стоит добавить, что США в марте выдвинули предложения 30-дневного всеобъемлющего прекращения огня между РФ и Украиной. В Украине согласились на предложение США, но Москва до сих пор затягивает с ответом.
Европейские партнеры заявляли, что в сотрудничестве с США готовы усилить санкционное давление на Россию, если та откажется от перемирия. Соответствующие заявления делал Мерц и Макрон.
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