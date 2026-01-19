Коаліція охочих допоможе: ДТЕК збирає світових інвесторів для відновлення енергетики України

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі (Швейцарія) цього тижня ставить за мету об’єднати світову спільноту для підтримки енергетичної системи України, наголошуючи на безпрецедентній небезпеці для неї, викликаної ударами РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на його заяву у мережі Х, опубліковану 19 січня.

"У Давосі я закликатиму світових лідерів допомогти Україні протистояти цим боягузливим нападкам (РФ, - ред.) та викладати інвестиційні аргументи для створення енергетичної системи, яка забезпечить нам енергетичну безпеку", – написав він у мережі Х в понеділок.

За словами Тімченка, масовані російські атаки протягом найхолоднішої зими за десятиліття довели енергосистему України "до межі зриву".

Він додав, що ДТЕК, спираючись на досвід 12 років війни, вже розпочав будівництво нової енергосистеми.

Як повідомлялося з посиланням на Тімченко наприкінці грудня, енергохолдинг "ДТЕК" ініціює створення Коаліції охочих швидко відновити енергосистему України, одним з головних проєктів якої є будівництво Полтавської ВЕС.

"Наша позиція полягає в тому, щоб відновлення України почалося з нових продуктів, які ми та інші інвестори реалізуємо з 2022 року. Тому сьогодні ми створюємо так звану Коаліцію охочих швидко відновити енергосистему України, щоб побудувати ще більший вітровий парк в Україні, який ми розробляли три роки (Полтавська ВЕС 650 МВт, - ред), і тепер він готовий до роботи", - сказав він в відеоінтерв’ю Bloomberg, яке він розмістив у своєму Linkedin.

Крім того, за словами Тімченка, на розгляд Коаліції пропонуються, зокрема, проєкти акумуляторних накопичувачів енергії, а також для американських партнерів - буріння надглибоких свердловин, щоб розкрити величезний потенціал видобутку газу в Україні.