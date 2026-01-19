Коалиция желающих поможет: ДТЭК собирает мировых инвесторов для восстановления энергетики Украины

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе (Швейцария) на этой неделе ставит целью объединить мировое сообщество для поддержки энергетической системы Украины, подчеркивая беспрецедентную опасность для нее, вызванную ударами РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в сети Х, опубликованное 19 января.

"В Давосе я буду призывать мировых лидеров помочь Украине противостоять этим трусливым нападкам (РФ, - ред.) и излагать инвестиционные аргументы для создания энергетической системы, которая обеспечит нам энергетическую безопасность", - написал он в сети Х в понедельник.

По словам Тимченко, массированные российские атаки в течение самой холодной зимы за десятилетие довели энергосистему Украины "до грани срыва".

Он добавил, что ДТЭК, опираясь на опыт 12 лет войны, уже начал строительство новой энергосистемы.

Как сообщалось со ссылкой на Тимченко в конце декабря, энергохолдинг "ДТЭК" инициирует создание Коалиции желающих быстро восстановить энергосистему Украины, одним из главных проектов которой является строительство Полтавской ВЭС.

"Наша позиция заключается в том, чтобы восстановление Украины началось с новых продуктов, которые мы и другие инвесторы реализуем с 2022 года. Поэтому сегодня мы создаем так называемую Коалицию желающих быстро восстановить энергосистему Украины, чтобы построить еще больший ветровой парк в Украине, который мы разрабатывали три года (Полтавская ВЭС 650 МВт, - ред), и теперь он готов к работе", - сказал он в видеоинтервью Bloomberg, которое он разместил в своем Linkedin.

Кроме того, по словам Тимченко, на рассмотрение Коалиции предлагаются, в частности, проекты аккумуляторных накопителей энергии, а также для американских партнеров - бурение сверхглубоких скважин, чтобы раскрыть огромный потенциал добычи газа в Украине.