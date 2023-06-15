Коаліція F-16 та зброя для контрнаступу. Що на порядку денному зустрічі "Рамштайн-13"

Переговори в штаб-квартирі НАТО

13-те засідання у форматі "Рамштайн" було анонсовано на 15 червня 2023. Учасники оборонної коаліції цього разу зустрінуться особисто в Брюсселі – в штаб-квартирі НАТО. Цього дня на тому ж майданчику відбудеться саміт міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу.

Зустріч "Рамштайн-13" розпочнеться об 11:00 за київським часом зі вступного слова міністра оборони США.

Незмінно переговори очолить керівник Пентагону Ллойд Остін. Також від Сполучених Штатів буде присутній генерал Марк Міллі.

О 17:15 очікується спільний виступ Ллойда Остіна та генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Після цього, о 18:00 розпочнеться засідання комісії Україна-НАТО.

Ключові теми

У центрі уваги заходів у Брюсселі буде питання протидії російській агресії. Обговорення розпочнеться в рамках Контактної групи "Рамштайн" і продовжиться на рівні міністрів оборони країн НАТО.

За повідомленням представника Пентагону, союзники зосередяться на тому, як найефективніше підтримувати Україну зараз і в майбутньому. На порядку денному такі теми:

протиповітряна оборона, протитанкові системи та боєприпаси, артилерія ближньої та далекої дії – потреби ЗСУ для наступальних операцій;

запасні частини, інструкції з технічного обслуговування та ремонту військової техніки у польових умовах;

оперативна сумісність озброєнь, модернізація та можливості військово-промислових комплексів країн-партнерів;

"майбутні можливості" українських сил – підготовка пілотів винищувачів.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання навчання українських пілотів на західних винищувачах розглядатимуть 15 червня після зустрічі "Рамштайн". Кілька країн-членів Альянсу вже ухвалили рішення про підготовку пілотів.

Фото: на "Рамштайні-13" обговорять навчання пілотів ЗСУ на винищувачах F-16 (Getty Images)

Літаки, ППО, артилерія та ремонт техніки: чого чекає Україна від зустрічі

Ключовим завданням для України на "Рамштайні" буде робота над "коаліцією літаків".

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що планується предметне обговорення питань підготовки пілотів і логістики з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн коаліції.

До української делегації увійшли представники Повітряних Сил ЗСУ, що може говорити про вихід переговорів щодо винищувачів на фінальний етап.

"У рамках засідання ми будемо обговорюввати детальні речі "літакової коаліції". У даному випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які займатимуться обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система", – пояснив міністр.

Відомо, що на "Рамштайні-13" будуть присутні українські офіцери, які курують саме навчання пілотів та логістичний напрямок.

Пріоритетним для української сторони також залишається посилення ППО, артилерія, амуніція, постачання боєприпасів.

На обговорення винесуть питання створення хабів для ремонту та оснащення техніки як в Україні, так і на території союзних країн.

"Ця війна це війна ресурсів. Ресурсів – значить не тільки зброї, а й спроможностей її ремонтувати, обслуговувати і все, що до цього дотичне", – зазначив Резніков.

Коаліція винищувачів

Офіційного рішення щодо "коаліції винищувачів" для України ще не було ухвалено. Однак під час візиту до Молдови 1 червня президент Володимир Зеленський порушив це питання на зустрічі з європейськими лідерами. Зокрема, говорили про підготовку українських пілотів на F-16 та літаках інших типів.

Глава держави назвав переговори успішними та повідомив, що роботу над створенням коаліції буде продовжено під час наступного "Рамштайну". Зеленський заявив, що партнери готові надати "потужну підтримку" у кількості винищувачів, але для цього потрібно відбудувати українську інфраструктуру.

Фото: Україна отримала підтримку по "коаліції літаків" під час переговорів у Молдові (president.gov.ua)

Зазначимо, низка європейських країн і Канада зголосилися підготувати українських пілотів на F-16. Президент США Джо Байден підтвердив намір приєднатися до ініціативи. Це ознаменувало початок міжнародної коаліції, оскільки без узгодження Вашингтону інші країни не могли б схвалити передачу Україні американських винищувачів.

Для отримання літаків пілоти ЗСУ спочатку мають пройти навчання. Його тривалість становитиме близько 4 місяців. Навчати українців готові Польща, Великобританія, Нідерланди, а в Данії заявили про ймовірність почати тренування пілотів у серпні 2023.

Крім F-16 союзники можуть передати нашим Повітряним силам винищувачі F-18. Даний тип літаків Україна вже запросила в Австралії, яка переходить на більш сучасні F-35.

Нагадаємо, в Міноборони заявили, що для звільнення окупованих РФ територій України ЗСУ необхідно 4 ескадрильї західних винищувачів – це близько 48 літаків.

Нова військова допомога союзників

На тлі новин про початок контрнаступальних дій ЗСУ партнери України активізують військову допомогу.

Так, напередодні засідання "Рамштайн-13" стало відомо про надання чергового, вже 40-го, пакету допомоги від США на суму 325 млн доларів для "зміцнення українських сил на полі бою".

До нього увійдуть бронемашини Stryker та Bradley, боєприпаси для ЗРК NASAMS, ракети для артилерійських ракетних систем HIMARS та ін.

Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація, що Штати поставлять Україні снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams (ці танки мають прибути восени).

У Данії оголосили про передачу Україні близько 2 тисяч артилерійських снарядів на 36 млн доларів, а в Бельгії – про постачання боєприпасів калібру 105 мм на 32,4 млн євро.

Німеччина планує збільшити постачання відремонтованих танків Leopard 1 для потреб України. Про це стало відомо після новин щодо пошкодження танка Leopard 2 на полі бою. Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина не може замінити кожен втрачений танк, але з липня збільшить постачання відремонтованих Leopard 1 А5.

Велика Британія анонсувала допомогу у сфері ППО на 115 млн доларів. Її закуплять через міжнародний фонд. Пакет включатиме зброю, радари для систем протиповітряної оборони та значну кількість боєприпасів.

Канада надасть озброєння на 327 млн доларів. Це додаткові ракети АІМ-7 Sparrow та 10 тисяч снарядів калібром 155 мм.

Нідерланди під час "Рамштайну" оголосять про виділення 40 млн євро на закупівлю техніки ППО для України в рамках багатостороннього партнерства. Також для потреб ЗСУ поставлять 4 радіолокаційні системи VERA-EG на суму 150 млн євро.