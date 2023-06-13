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Залужний та Міллі обговорили військову допомогу та наступ України

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Вівторок 13 червня 2023 20:33
Залужний та Міллі обговорили військову допомогу та наступ України Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook.com)
Автор: Наталія Кава

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

За його словами, було обговорено обстановку на фронті, та те, що на сході та півдні України тривають важкі бої оборонного та наступального характеру.

"Напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" обговорили пріоритети для українського війська. Важливо посилити протиповітряну оборону, артилерію і спроможності для контрбатарейної боротьби", - написав Залужний.

Окрім цього військовослужбовці домовилися продовжувати діалог, а Залужний подякував Міллі за послідовну і непохитну підтримку України.

Засідання у форматі "Рамштайн"

На засіданнях Контактної групи з питань оборони України міністри оборони різних держав обговорюють надання допомоги нашій країні для боротьби проти російської агресії.

На "Рамштайн" вирішуються питання надання озброєння України за невідкладними потребами. Зокрема, раніше там ухвалювалися рішення про формування "танкової коаліції".

Зазначимо, що 13-те засідання "Рамштайну" відбудеться 15 червня.

Додамо, що президент Володимир Зеленський заявляв, що союзники готові надати Україні потужну підтримку у кількості винищувачів F-16, проте для цього необхідно відбудувати інфраструктуру.

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