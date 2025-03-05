Коаліція дронів отримала від парнерів понад 2 мільярди євро допомоги за рік, - Міноборони
Коаліція дронів була створена для забезпечення України безпілотниками та зміцнення оборонної промисловості. За рік роботи проект отримав понад 2 мільярди євро допомоги від партнерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Ініціативу Коаліції дронів було започатковано у лютому 2024 року з метою забезпечення українських Сил оборони безпілотниками та зміцнення оборонної промисловості України й партнерських держав.
За рік роботи проект отримав понад 2 мільярди євро допомоги від міжнародних партнерів.
Основною метою Коаліції є створення технологічної переваги над ворогом в довгостроковій перспективі.
Партнери ініціативи сприяють розробці новітніх безпілотних технологій, що дозволяє Україні підвищити ефективність оборонних операцій.
На даний момент Латвія та Велика Британія координують діяльність Коаліції. Окрім них, до ініціативи долучилися ще 15 держав, що активно працюють над розвитком безпілотних технологій і зміцненням оборонних можливостей України та її союзників.
Коаліція дронів
Союзники України створили Коаліцію дронів, мета якої - постачання безпілотників для захисту від російської агресії. До ініціативи долучилися майже 20 країн.
Латвія та Велика Британія є головними координаторами коаліції. Латвія надає полігони та промислові потужності для тестування дронів, що дозволяє постійно удосконалювати технології.
Велика Британія оголосила конкурс на розробку та закупівлю дронів з видом від першої особи (FPV), на який вже подано 265 заявок.
Країни, що входять до коаліції, створили спільний фонд, кошти з якого спрямовуються на закупівлю безпілотників для українських військових.