Коаліція дронів отримала від парнерів понад 2 мільярди євро допомоги за рік, - Міноборони

Коаліція дронів була створена для забезпечення України безпілотниками та зміцнення оборонної промисловості. За рік роботи проект отримав понад 2 мільярди євро допомоги від партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

На даний момент Латвія та Велика Британія координують діяльність Коаліції. Окрім них, до ініціативи долучилися ще 15 держав, що активно працюють над розвитком безпілотних технологій і зміцненням оборонних можливостей України та її союзників.

Основною метою Коаліції є створення технологічної переваги над ворогом в довгостроковій перспективі.

За рік роботи проект отримав понад 2 мільярди євро допомоги від міжнародних партнерів.

Ініціативу Коаліції дронів було започатковано у лютому 2024 року з метою забезпечення українських Сил оборони безпілотниками та зміцнення оборонної промисловості України й партнерських держав.

Коаліція дронів

Союзники України створили Коаліцію дронів, мета якої - постачання безпілотників для захисту від російської агресії. До ініціативи долучилися майже 20 країн.

Латвія та Велика Британія є головними координаторами коаліції. Латвія надає полігони та промислові потужності для тестування дронів, що дозволяє постійно удосконалювати технології.

Велика Британія оголосила конкурс на розробку та закупівлю дронів з видом від першої особи (FPV), на який вже подано 265 заявок.

Країни, що входять до коаліції, створили спільний фонд, кошти з якого спрямовуються на закупівлю безпілотників для українських військових.