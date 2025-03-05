Коалиция дронов получила от парнеров более 2 миллиардов евро помощи за год, - Минобороны
Коалиция дронов была создана для обеспечения Украины беспилотниками и укрепления оборонной промышленности. За год работы проект получил более 2 миллиардов евро помощи от партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Инициатива Коалиции дронов была основана в феврале 2024 года с целью обеспечения украинских Сил обороны беспилотниками и укрепления оборонной промышленности Украины и партнерских государств.
За год работы проект получил более 2 миллиардов евро помощи от международных партнеров.
Основной целью Коалиции является создание технологического преимущества над врагом в долгосрочной перспективе.
Партнеры инициативы способствуют разработке новейших беспилотных технологий, что позволяет Украине повысить эффективность оборонных операций.
На данный момент Латвия и Великобритания координируют деятельность Коалиции. Кроме них, к инициативе присоединились еще 15 государств, активно работающих над развитием беспилотных технологий и укреплением оборонных возможностей Украины и ее союзников.
Коалиция дронов
Союзники Украины создали Коалицию дронов, цель которой - поставки беспилотников для защиты от российской агрессии. К инициативе присоединились почти 20 стран.
Латвия и Великобритания являются главными координаторами коалиции. Латвия предоставляет полигоны и промышленные мощности для тестирования дронов, что позволяет постоянно совершенствовать технологии.
Великобритания объявила конкурс на разработку и закупку дронов с видом от первого лица (FPV), на который уже подано 265 заявок.
Страны, входящие в коалицию, создали совместный фонд, средства из которого направляются на закупку беспилотников для украинских военных.