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Коалиция дронов получила от парнеров более 2 миллиардов евро помощи за год, - Минобороны

Среда 05 марта 2025 11:53
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Коалиция дронов получила от парнеров более 2 миллиардов евро помощи за год, - Минобороны Фото: Коалиция дронов получила более 2 миллиардов евро (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Коалиция дронов была создана для обеспечения Украины беспилотниками и укрепления оборонной промышленности. За год работы проект получил более 2 миллиардов евро помощи от партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Инициатива Коалиции дронов была основана в феврале 2024 года с целью обеспечения украинских Сил обороны беспилотниками и укрепления оборонной промышленности Украины и партнерских государств.

За год работы проект получил более 2 миллиардов евро помощи от международных партнеров.

Основной целью Коалиции является создание технологического преимущества над врагом в долгосрочной перспективе.

Партнеры инициативы способствуют разработке новейших беспилотных технологий, что позволяет Украине повысить эффективность оборонных операций.

На данный момент Латвия и Великобритания координируют деятельность Коалиции. Кроме них, к инициативе присоединились еще 15 государств, активно работающих над развитием беспилотных технологий и укреплением оборонных возможностей Украины и ее союзников.

Коалиция дронов

Союзники Украины создали Коалицию дронов, цель которой - поставки беспилотников для защиты от российской агрессии. К инициативе присоединились почти 20 стран.

Латвия и Великобритания являются главными координаторами коалиции. Латвия предоставляет полигоны и промышленные мощности для тестирования дронов, что позволяет постоянно совершенствовать технологии.

Великобритания объявила конкурс на разработку и закупку дронов с видом от первого лица (FPV), на который уже подано 265 заявок.

Страны, входящие в коалицию, создали совместный фонд, средства из которого направляются на закупку беспилотников для украинских военных.

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Великобритания Латвия Дрони
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