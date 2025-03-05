Коалиция дронов получила от парнеров более 2 миллиардов евро помощи за год, - Минобороны

Коалиция дронов была создана для обеспечения Украины беспилотниками и укрепления оборонной промышленности. За год работы проект получил более 2 миллиардов евро помощи от партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Инициатива Коалиции дронов была основана в феврале 2024 года с целью обеспечения украинских Сил обороны беспилотниками и укрепления оборонной промышленности Украины и партнерских государств.

За год работы проект получил более 2 миллиардов евро помощи от международных партнеров.

Основной целью Коалиции является создание технологического преимущества над врагом в долгосрочной перспективе.

Партнеры инициативы способствуют разработке новейших беспилотных технологий, что позволяет Украине повысить эффективность оборонных операций.

На данный момент Латвия и Великобритания координируют деятельность Коалиции. Кроме них, к инициативе присоединились еще 15 государств, активно работающих над развитием беспилотных технологий и укреплением оборонных возможностей Украины и ее союзников.