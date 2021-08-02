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Ко Дню независимости в Украине появится новая премия

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Украина, Понедельник 02 августа 2021 11:34
Ко Дню независимости в Украине появится новая премия Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине накануне празднования Дня независимости введут новую премию "Национальная легенда". Ее будут вручать за значительный вклад в развитие Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского во время форума "Украина 30", которое транслировался на Youtube.

"22 августа состоится новая премия "Национальная легенда". Это новая государственная награда и новая традиция. Украина будет чествовать своих гениев и аплодировать им тогда, когда им нужно ", - сказал он.

Как отметил Зеленский, с 1991 года независимость Украины формировали личности, которые известны всем, и "благодаря которым все знают об Украине, о нашей живописи, музыке, театре, балете, литературе, кино, науку и спорте".

В качестве таких личностей президент назвал Валерия Лобановского, Богдана Ступку, Николая Амосова, Бориса Патона, Леонида Каденюка, Бронислава Борондукова, Леонида Быкова и других.

"Начиная с 1991 года они приносили Украине славу", - сказал он, добавив, что при жизни они не получили благодарности.

Напомним, на реализацию плана мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины планируется потратить 5,4 млрд гривен.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины происходил в середине августа 2020 года, за проголосовали бы 67,7% граждан.

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