До Дня незалежності в Україні запровадять нову премію

В Україні напередодні святкування Дня незалежності запровадять нову премію "Національна легенда". Її вручатимуть за значний вклад у розвиток України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського під час форуму "Україна 30", який транслювався на Youtube .

"22 серпня відбудеться нова премія "Національна легенда". Це нова держана нагорода і нова традиція. Україна буде шанувати своїх геніїв і аплодувати їм тоді, коли їм потрібно ", - сказав він.

Як зазначив Зеленський, з 1991 року незалежність України формували особистості, які відомі всім, "і завдяки яким всі знають про Україну, про наш живопис, музику, театр, балет, літературу, кіно, науку і спорт".

У якості таких особистостей президент назвав Валерія Лобановського, Богдана Ступку, Миколу Амосова, Бориса Патона, Леоніда Каденюка, Броніслава Борондукова, Леоніда Бикова та інших.

"Починаючи з 1991 року вони приносили Україні славу", - сказав він, додавши, що за життя вони не отримали вдячності.