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До Дня незалежності в Україні запровадять нову премію

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Україна, Понеділок 02 серпня 2021 11:34
До Дня незалежності в Україні запровадять нову премію Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні напередодні святкування Дня незалежності запровадять нову премію "Національна легенда". Її вручатимуть за значний вклад у розвиток України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського під час форуму "Україна 30", який транслювався на Youtube.

"22 серпня відбудеться нова премія "Національна легенда". Це нова держана нагорода і нова традиція. Україна буде шанувати своїх геніїв і аплодувати їм тоді, коли їм потрібно ", - сказав він.

Як зазначив Зеленський, з 1991 року незалежність України формували особистості, які відомі всім, "і завдяки яким всі знають про Україну, про наш живопис, музику, театр, балет, літературу, кіно, науку і спорт".

У якості таких особистостей президент назвав Валерія Лобановського, Богдана Ступку, Миколу Амосова, Бориса Патона, Леоніда Каденюка, Броніслава Борондукова, Леоніда Бикова та інших.

"Починаючи з 1991 року вони приносили Україні славу", - сказав він, додавши, що за життя вони не отримали вдячності.

Нагадаємо, на реалізацію плану заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України планується витратити 5,4 млрд гривень.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався в середині серпня 2020 року, за проголосували б 67,7% громадян.

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