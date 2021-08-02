До Дня незалежності в Україні запровадять нову премію
В Україні напередодні святкування Дня незалежності запровадять нову премію "Національна легенда". Її вручатимуть за значний вклад у розвиток України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського під час форуму "Україна 30", який транслювався на Youtube.
"22 серпня відбудеться нова премія "Національна легенда". Це нова держана нагорода і нова традиція. Україна буде шанувати своїх геніїв і аплодувати їм тоді, коли їм потрібно ", - сказав він.
Як зазначив Зеленський, з 1991 року незалежність України формували особистості, які відомі всім, "і завдяки яким всі знають про Україну, про наш живопис, музику, театр, балет, літературу, кіно, науку і спорт".
У якості таких особистостей президент назвав Валерія Лобановського, Богдана Ступку, Миколу Амосова, Бориса Патона, Леоніда Каденюка, Броніслава Борондукова, Леоніда Бикова та інших.
"Починаючи з 1991 року вони приносили Україні славу", - сказав він, додавши, що за життя вони не отримали вдячності.
Нагадаємо, на реалізацію плану заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України планується витратити 5,4 млрд гривень.
Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався в середині серпня 2020 року, за проголосували б 67,7% громадян.