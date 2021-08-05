Ко Дню независимости на Хортице откроют безбарьерный доступ к "Кургану единства"

В рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской " Без барьеров " ко Дню независимости на острове Хортица будет открыт свободный доступ на 16-метровый "Курган Единства". Новые дорожки, ведущие на вершину кургана, спроектированы таким образом, чтобы маршрут смогли преодолеть все желающие, вне зависимости от их физического состояния.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента, координатора программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко.

Свою инициативу Елена Зеленская начала реализовывать еще в прошлом году, и с тех пор к развитию инклюзивного пространства присоединились уже многие города и области.

Хортица станет первым в Украине безбарьерным туристическим объектом. Дорожки, ведущие на "Курган Единства", устроены под углом 5%, а через каждые 800 метров оборудованы удобные площадки для отдыха. Сегодня, 5 августа, Елена Зеленская проверила ход подготовки к открытию Кургана и убедилась, что все нормы инклюзивности соблюдены.

Инклюзивными на Хортице будут все туристические объекты. В частности, безбарьерный доступ будет обеспечен в Музей истории казачества, который восстанавливают по программе Президента Владимира Зеленского "Большая реставрация". Инклюзивным станет и общественное пространство Казачий круг, где планируется проведение концертов, фестивалей и форумов.

"Уже скоро Хортица станет одним из самых мощных туристических магнитов Украины. С уникальной историей, природой, культурой - и сверхсовременной инфраструктурой", - отметил Кирилл Тимошенко.