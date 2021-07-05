Ко Дню Независимости на Хортице откроют часть туристических объектов

На острове Хортица Запорожской области полным ходом идет восстановление знаковых достопримечательностей: холма с флагштоком, Музея истории казачества и "Казачьего круга". Часть объектов планируют завершить ко Дню независимости в рамках "Большой реставрации", которая является составной частью программы президента "Большая стройка".

Сейчас на "Казачьем круге" создают площадку для сцены, места для установки скульптур, продолжается обустройство пешеходных дорожек, инженерных сетей, объектов инфраструктуры, зоны отдыха и подключения модульного туалета.

"Казачий круг" станет пространством для реализации общественных проектов: проведения форумов, концертов, масштабных мероприятий с большим количеством участников", - говорится в сообщении ОГА.

На крыше Музея завершают снятие аварийного покрытия. Кроме этого, планируют отремонтировать фасад музея, расширить выставочную площадь, остеклить внутренний дворик. Также ремонтируют крышу админздания заповедника.

Что касается холма - там формируют тропы и готовятся к установлению армокаркасов и бетонированию. Проект предусматривает создание современных обзорных площадок, удобного подъема, а также реконструкцию флагштока с государственным флагом. Кроме того, локация будет доступной для всех групп населения.

"Дорожка на холм спроектирована под углом 5%, что соответствует нормам ДБН по доступности и позволит любому подняться на вершину и насладиться пейзажами. Также в соответствии с нормами, на каждые 0,8 м высоты предполагается ровное место, где можно сделать перерыв. То есть холм планируется сделать максимально удобным для всех", - уверяют в ОГА.

На реализацию проектов предусмотрено почти 100 млн грн: 77,3 миллиона из государственного бюджета и почти 20 млн из областного бюджета.

Ко Дню независимости откроют Казачий круг, смотровую площадку и холм с флагштоком.

Партнером национального проекта возрождения Хортицы стала строительная компания Метинвест. Министерство культуры и информационной политики Украины, Запорожская облгосадминистрация и "Запорожсталь" Метинвеста уже подписали Меморандум о консолидации усилий в возрождении Хортицы.