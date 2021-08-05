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До Дня незалежності на Хортиці відкриють безбар'єрний доступ до "Кургану єдності"

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Київ, Четвер 05 серпня 2021 18:09
До Дня незалежності на Хортиці відкриють безбар'єрний доступ до "Кургану єдності" Фото: до Дня незалежності на Хортиці відкриють безбар'єрний доступ до "Кургану єдності" (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

В рамках ініціативи першої леді України Олени Зеленської "Без бар'єрів" до Дня незалежності на острові Хортиця буде відкрито вільний доступ на 16-метровий "Курган Єдності". Нові доріжки, що ведуть на вершину кургану, спроектовані таким чином, щоб маршрут змогли подолати всі бажаючі, незалежно від їх фізичного стану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента, координатора програми "Велике будівництво" Кирила Тимошенка.

Свою ініціативу Олена Зеленська почала реалізовувати ще минулого року, і з тих пір до розвитку інклюзивного простору долучилися вже багато міст і областей.

Хортиця стане першим в Україні безбар'єрним туристичним об'єктом. Доріжки, що ведуть на "Курган Єдності", влаштовані під кутом 5%, а через кожні 800 метрів обладнані зручні майданчики для відпочинку. 5 серпня Олена Зеленська перевірила хід підготовки до відкриття Кургану і переконалася, що дотримано усіх норм інклюзивності.

До Дня незалежності на Хортиці відкриють безбар'єрний доступ до &quot;Кургану єдності&quot;

Інклюзивними на Хортиці будуть усі туристичні об'єкти. Зокрема, безбар'єрний доступ буде забезпечений до Музею історії козацтва, який відновлюють за програмою президента Володимира Зеленського "Велика реставрація". Інклюзивним стане і суспільний простір Козацьке коло, де планується проведення концертів, фестивалів і форумів.

"Вже скоро Хортиця стане одним з найпотужніших туристичних магнітів України. З унікальною історією, природою, культурою - і надсучасною інфраструктурою", - зазначив Кирило Тимошенко.

Як повідомлялось, на острові Хортиця Запорізької області йде відновлення знакових пам’яток: пагорба з флагштоком, Музею історії козацтва та "Козацького кола". Частину об’єктів планують завершити до Дня незалежності в рамках "Великої реставрації", яка є складовою програми президента "Велике будівництво".

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