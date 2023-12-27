Князєва визнали винним в отриманні занадто дорогого подарунку, "презент" конфіскували

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного агентства з питань запобігання корупції.

Суд зобов'язав Князєва сплатити штраф в розмірі 2,55 тисячі гривень, а також конфіскував подарунок в сумі 906,6 тисячі гривень.

Обмеження щодо одержання подарунків

Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі Києва площею 133 кв.м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла.

"На підставі договору оренди нерухомого майна, укладеного наприкінці 2017 року, суддя винаймав квартиру для проживання із щомісячною платою 1 тисячі гривень", - пише НАЗК.

Зазначається, що постанова суду може бути оскаржена протягом 10 днів з дня винесення і набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Справа Всеволода Князєва

15 травня поточного року ексголову Верховного суду Князєва спіймали на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. Це зробило Князєва найбільш високопоставленим чиновником України, якого затримали подібним чином. Вже наступного дня пленум Верховного суду достроково припинив його повноваження.

Суд обрав запобіжний захід Князєву з можливістю внесення застави, однак її розмір вже декілька разів зменшували. Востаннє розмір застави зменшили із 27 до 20 мільйонів гривень.

Більш детально про справу Князєва можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.