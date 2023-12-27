ua en ru
Ср, 27 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Князєва визнали винним в отриманні занадто дорогого подарунку, "презент" конфіскували

Середа 27 грудня 2023 11:34
UA EN RU
Князєва визнали винним в отриманні занадто дорогого подарунку, "презент" конфіскували Фото: Всеволод Князєв, ексголова Верховного суду (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Печерський районний суд Києва визнав винним колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва у порушенні обмежень щодо одержання подарунка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного агентства з питань запобігання корупції.

Суд зобов'язав Князєва сплатити штраф в розмірі 2,55 тисячі гривень, а також конфіскував подарунок в сумі 906,6 тисячі гривень.

Обмеження щодо одержання подарунків

Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі Києва площею 133 кв.м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла.

"На підставі договору оренди нерухомого майна, укладеного наприкінці 2017 року, суддя винаймав квартиру для проживання із щомісячною платою 1 тисячі гривень", - пише НАЗК.

Зазначається, що постанова суду може бути оскаржена протягом 10 днів з дня винесення і набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Справа Всеволода Князєва

15 травня поточного року ексголову Верховного суду Князєва спіймали на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. Це зробило Князєва найбільш високопоставленим чиновником України, якого затримали подібним чином. Вже наступного дня пленум Верховного суду достроково припинив його повноваження.

Суд обрав запобіжний захід Князєву з можливістю внесення застави, однак її розмір вже декілька разів зменшували. Востаннє розмір застави зменшили із 27 до 20 мільйонів гривень.

Більш детально про справу Князєва можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суд Печерский райсуд
NEWS
Нічна атака "Шахедів" по Україні: в Генштабі назвали кількість збитих дронів ворога
Нічна атака "Шахедів" по Україні: в Генштабі назвали кількість збитих дронів ворога
DAILY
Більше податків, менше доходів. Якою може бути економіка воєнного часу і що вона дасть країні
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Більше податків, менше доходів. Якою може бути економіка воєнного часу і що вона дасть країні