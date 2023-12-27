Князева признали виновным в получении слишком дорогого подарка, "презент" конфисковали

Печерский районный суд Киева признал виновным бывшего главу Верховного суда Всеволода Князева в нарушении ограничений на получение подарка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Национального агентства по предотвращению коррупции.

Суд обязал Князева уплатить штраф в размере 2,55 тысячи гривен, а также конфисковал подарок в сумме 906,6 тысяч гривен.

Ограничение получения подарков

Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе Киева площадью 133 кв.м по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.

"На основании договора аренды недвижимого имущества, заключенного в конце 2017 года, судья снимал квартиру для проживания с ежемесячной платой 1 тысячи гривен", - пишет НАПК.

Отмечается, что постановление суда может быть обжаловано в течение 10 дней со дня вынесения и вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.

Дело Всеволода Князева

15 мая текущего года экс-главу Верховного суда Князева поймали на взятке в размере 2,7 млн. долларов. Это сделало Князева самым высокопоставленным чиновником Украины, задержанным подобным образом. На следующий день пленум Верховного суда досрочно прекратил его полномочия.

Суд избрал меру пресечения Князеву с возможностью внесения залога, однако ее размер уже несколько раз уменьшали. В последний раз размер залога уменьшили с 27 до 20 миллионов гривен.

Более подробно о деле Князева можете узнать в материале РБК-Украина.