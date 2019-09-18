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Князев назвал версии убийства замглавы ОТО в Запорожской области

Новости » Происшествия    18.09.2019 - 13:56
Князев назвал версии убийства замглавы ОТО в Запорожской области
Фото: Сергей Князев (РБК-Украина)

Сейчас в области введена полицейская операция соответствующего уровня

Глава Нацполиции Сергей Князев рассказал о версиях убийства заместителя председателя Акимовской объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова. Об этом он рассказал на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Он сообщил, что сейчас в области введена полицейская операция соответствующего уровня.

"Относительно рабочих версий: рассматриваются версии, связанные с его личной жизнью, коммерческой деятельности, политической версии пока нет", - назвал он версии полиции.

#вживую Брифинг Председателя Национальной полиции Украины Сергей Князев

Опубликовано Ольгой Атамановою Среда, 18 сентября 2019 г.

Князев добавил, что полиция изъяла оружие, возможно из которого были осуществлены выстрелы.

Напомним, Кириллова застрелили из автомата в среду, 18 сентября, у входа в поселковый совет Акимовки. Нападавший был в маске. Как отмечается, Кириллов курировал гуманитарные вопросы.

Кроме того, сегодня сообщалось, что в Киеве напали на заместителя главы КГГА Владимира Слончака. Нападение произошло на улице Митрополита Липковского. Заместителя главы КГГА госпитализировали. В администрации сообщили, что сейчас состояние Слончака тяжелое, наложено 14 швов на голову. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами головы.

РБК-Украина писало, что правоохранители решают вопрос относительно открытия уголовного производства по факту нападения на заместителя председателя КГГА.

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