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В полиции сообщили подробности нападения на заместителя Кличко

Новости » Происшествия    18.09.2019 - 10:34
В полиции сообщили подробности нападения на заместителя Кличко
Фото: Владимир Слончак (kyivcity gov ua)

На улице Митрополита Липковского неизвестный избил заместителя председателя Киевской городской государственной администрации

В полиции рассказали детали нападения на заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции.

В полиции отметили, что нападение произошло на улице Митрополита Липковского. Заместителя главы КГГА госпитализировали.

"В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что на улице Митрополита Липковского неизвестный избил заместителя председателя Киевской городской государственной администрации. На место выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции для установления обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители решают вопрос относительно открытия уголовного производства по факту нападения на Слончака.

РБК-Украина писало о нападении на Слончака. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами головы.

Напомним, РБК-Украина писало, что полиция рассматривает несколько версий обстоятельств гибели нардепа Дмитрия Тимчука. Также полиция открыла уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

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