Князєв назвав версії вбивства заступника голови ОТГ у Запорізькій області

Фото: Сергій Князєв (РБК-Україна)

Зараз в області введена поліцейська операція відповідного рівня

Глава Нацполіції Сергій Князєв розповів про версії вбивства заступника голови Якимівкої об'єднаної територіальної громади Дмитра Кирилова. Про це він розповів на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Він повідомив, що зараз в області введена поліцейська операція відповідного рівня.

"Щодо робочих версій: розглядаються версії, повязані з його особистим життям, комерційною діяльність, політичної версії наразі немає", - назвав він версії поліції.

#наживо Брифінг Голови Національної поліції України Сергій Князєв Опубліковано Ольгою Атамановою Середа, 18 вересня 2019 р.

Князєв додав, що поліція вилучила зброю, можливо з якої були здійснені постріли.

Нагадаємо, Кирилова застрелили з автомата у середу, 18 вересня, біля входу в селищна рада Якимівки. Нападник був у масці. Як зазначається, Кирилов курирував гуманітарні питання.

Крім того, сьогодні повідомлялось, що у Києві напали на на заступника глави КМДА Володимира Слончака. Напад стався на вулиці Митрополита Липківського. Заступника глави КМДА госпіталізували. У адміністрації повідомили, що наразі стан Слончака тяжкий, накладено 14 швів на голову. Його доставили в лікарню із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку і забоями голови.

РБК-Україна писало, що правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом нападу на заступника голови КМДА.