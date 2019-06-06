ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Князєв назвав кількість поновлених після переатестації поліцейських

Новини » Політика    06.06.2019 - 23:50
Князєв назвав кількість поновлених після переатестації поліцейських
Фото: Сергій Князєв (РБК-Україна)

Поліцейські поновилися через суд

Після переатестації в органах Національної поліції поновилось понад 3 тисяч працівників. Про це заявив голова Національної поліції Сергій Князєв в ефірі "Право на владу", передає кореспондент РБК-Україна. 

Він розповів, що під час створення Національної поліції атестаційними комісіями було звільнено з органів внутрішніх справ 4 700 працівників з формулюванням "не відповідає займаній посаді, неможливо працювати в поліції".

"Нажаль, я хочу констатувати, що трошки більше 3 тисячі 100 поновились в Національній поліції за рішеннями окружних адміністративних судів. Ми також були вимушені виплатити грошову компенсацію за вимушений прогул", - заявив Князєв.

Нагадаємо, один з підозрюваних у вбивстві дитини поліцейський був звільнений з правоохоронних органів за службову невідповідність у 2015 році, однак згодом поновився через суд. 

РБК-Україна писало, що 5 червня Комітет Верховної ради рекомендував міністру МВС Арсену Авакову та голові Національної поліції Сергію Князєву провести переатестацію співробітників поліції. За відповідне рішення проголосували члени комітету під час засідання з питання ситуації з розслідуванням вбивства 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому Київської області.

Відсторонений після загибелі дитини генерал очолив поліцію в ООС У Нацполіції обіцяють масштабну перевірку через вбивство дитини
Новини України полицияСергій Князєв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся