Князєв назвав кількість поновлених після переатестації поліцейських

Фото: Сергій Князєв (РБК-Україна)

Поліцейські поновилися через суд

Після переатестації в органах Національної поліції поновилось понад 3 тисяч працівників. Про це заявив голова Національної поліції Сергій Князєв в ефірі "Право на владу", передає кореспондент РБК-Україна.

Він розповів, що під час створення Національної поліції атестаційними комісіями було звільнено з органів внутрішніх справ 4 700 працівників з формулюванням "не відповідає займаній посаді, неможливо працювати в поліції".

"Нажаль, я хочу констатувати, що трошки більше 3 тисячі 100 поновились в Національній поліції за рішеннями окружних адміністративних судів. Ми також були вимушені виплатити грошову компенсацію за вимушений прогул", - заявив Князєв.

Нагадаємо, один з підозрюваних у вбивстві дитини поліцейський був звільнений з правоохоронних органів за службову невідповідність у 2015 році, однак згодом поновився через суд.

РБК-Україна писало, що 5 червня Комітет Верховної ради рекомендував міністру МВС Арсену Авакову та голові Національної поліції Сергію Князєву провести переатестацію співробітників поліції. За відповідне рішення проголосували члени комітету під час засідання з питання ситуації з розслідуванням вбивства 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому Київської області.