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В Украине снизилось число вооруженных нападений

Новости » Происшествия    20.12.2018 - 11:33
В Украине снизилось число вооруженных нападений
Фото: Сергей Князев (Виталий Носач, РБК-Украина)

За 11 месяцев 2018 года зарегистрировано 2 012 вооруженных нападений

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил о снижении числа вооруженных нападений в Украине в текущем году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Нацполиции.

По словам Князева, по результатам одиннадцати месяцев зарегистрировано 2 012 таких преступлений и этот показатель является меньшим даже за довоенный 2013 год. Он также добавил, что за указанный период зафиксировано около 456 тысяч уголовных правонарушений, что на 34 тысячи меньше, чем в прошлом году, а количество расследованных преступлений осталось на уровне 2017 года.

В частности, Князев отметил, что в 2018 году зафиксировано на две тысячи меньше незаконных завладений транспортом чем в прошлом году. В целом задокументировано 357 групп, которые специализировались на угонах.

Кроме того, Князев сообщил, что в 2018 году было зарегистрировано 227,6 тысяч краж, что на 27 тысяч преступлений меньше, чем в прошлом году. Из числа этих преступлений раскрыто 85 тысяч. Также на 4 тысячи, по сравнению с 2017 годом, уменьшилось количество грабежей и раскрыто каждое второе такое преступление.

 

Фото: npu.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины в 2018 году разоблачила тысячу преступлений в сфере кибербезопасности.

Также сообщалось, что полиция пресекла деятельность преступной группировки, которая в течение последних трех лет обеспечивала функционирование международного канала торговли людьми с Украины.

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